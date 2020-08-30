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6 гарячих вакансій із
зарплатою від 50 000 гривень

6 гарячих вакансій із зарплатою від 50 000 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:34

6 гарячих вакансій із зарплатою від 50 000 гривень

Пропонуємо до обговорення:
На сайтах пошуку роботи активно з’являються нові вакансії.

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R2
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