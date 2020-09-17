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Марченко пояснив, чому видатки
на ОП планують збільшити...

Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:33

Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити...

Пропонуємо до обговорення:
Видатки на утримання Офісу Президента в проекті держбюджету на 2021 збільшили, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції в заробітних платах.

Дивися повний текст Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити майже на 40%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:33

Шоб вы подавились.
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