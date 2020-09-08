Видатки на утримання Офісу Президента в проекті держбюджету на 2021 збільшили, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції в заробітних платах.
Дивися повний текст Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити майже на 40%.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:33
Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити...
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Дивися повний текст Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити майже на 40%.
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