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На авторинок вийде перша українська електровантажівка:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 вер, 2020 03:51
Пропонуємо до обговорення:
Наступного року у серійному виробництві може з'явитись перша українська електровантажівка CoolOn.
Дивися повний текст На авторинок вийде перша українська електровантажівка: назвали ціну - ЗМІ (фото)
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Додано: Суб 19 вер, 2020 03:51
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