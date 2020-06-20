Наступного року у серійному виробництві може з'явитись перша українська електровантажівка CoolOn.
Дивися повний текст На авторинок вийде перша українська електровантажівка: назвали ціну - ЗМІ (фото).
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Додано: Суб 19 вер, 2020 03:51
На авторинок вийде перша українська електровантажівка:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На авторинок вийде перша українська електровантажівка: назвали ціну - ЗМІ (фото).
Додано: Суб 19 вер, 2020 08:35
"Електрокар зберуть виключно з деталей українського виробництва"
Не верится
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:27
Re: На авторинок вийде перша українська електровантажівка:..
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