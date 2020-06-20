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На авторинок вийде перша
українська електровантажівка:...

На авторинок вийде перша українська електровантажівка:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 03:51

На авторинок вийде перша українська електровантажівка:...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року у серійному виробництві може з'явитись перша українська електровантажівка CoolOn.

Дивися повний текст На авторинок вийде перша українська електровантажівка: назвали ціну - ЗМІ (фото).
R2
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Браво!
straponesa
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"Електрокар зберуть виключно з деталей українського виробництва"
Не верится
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:27

Re: На авторинок вийде перша українська електровантажівка:..

На вид гробик на колесах...
Сперли с такого же страшненького британского аналога ..
Зображення
Ну почему не склопировать что то симпатичное например вот это ..
Зображення
Джон
 
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