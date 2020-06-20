Наступного року у серійному виробництві може з'явитись перша українська електровантажівка CoolOn.
Дивися повний текст На авторинок вийде перша українська електровантажівка: назвали ціну - ЗМІ (фото).
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Додано: Суб 19 вер, 2020 03:51
На авторинок вийде перша українська електровантажівка:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На авторинок вийде перша українська електровантажівка: назвали ціну - ЗМІ (фото).
Додано: Суб 19 вер, 2020 08:35
"Електрокар зберуть виключно з деталей українського виробництва"
Не верится
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:27
Re: На авторинок вийде перша українська електровантажівка:..
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:03
Re: На авторинок вийде перша українська електровантажівка:..
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:13
Re: На авторинок вийде перша українська електровантажівка:..
оно то может и субьективно но верхний это уро-дец тот еще . Посмотрите там кабина низкая, то есть обзор хуже и монолитная. машины штуки такие такие то там стукнули то тут вьехал в пандус. На нижней можно поменять отдельно бампер, крыло, фару а на верхней как? Резать сваркой?
А попал камешек в стекло лобовое или боковое? На нижней поменял и все а на верхней гемморой тот еще.. по сути всю морду менять..а где на верхней зеркала? Может там есть что то типа парктроника но зеркало это не отменяет. А кузов обратите внимание на нижней есть габаритки а на верхней?
Вот например грузовик Mercedes eActros. ..тоже ур** не страдают а нормальный мащин))делают...
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