На авторинок вийде перша українська електровантажівка:...

Додано: Суб 19 вер, 2020 15:13

Faceless написав: Это все субъективно, мне, например, верхний больше нравится Это все субъективно, мне, например, верхний больше нравится

оно то может и субьективно но верхний это уро-дец тот еще . Посмотрите там кабина низкая, то есть обзор хуже и монолитная. машины штуки такие такие то там стукнули то тут вьехал в пандус. На нижней можно поменять отдельно бампер, крыло, фару а на верхней как? Резать сваркой?А попал камешек в стекло лобовое или боковое? На нижней поменял и все а на верхней гемморой тот еще.. по сути всю морду менять..а где на верхней зеркала? Может там есть что то типа парктроника но зеркало это не отменяет. А кузов обратите внимание на нижней есть габаритки а на верхней?Вот например грузовик Mercedes eActros. ..тоже ур** не страдают а нормальный мащин))делают...