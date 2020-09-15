Про це йдеться в даних аналітичного дослідження компанії Monitor.Estate.
Дивися повний текст У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження).
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50
У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження)
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Дивися повний текст У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження).
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50
Ринок нерухомості як мінімум столиці дуже своєрідний. Тут з залізобетонними документами можуть недобудувати(бо через вибірковість активістів їх відізвусь), а ЖК без ДПТ спокійно паралельно будують нові черги.
Юристи гарно працюють по факту. А от як воно буде насправді — вони вам не скажуть.Що вам юрист скаже по Буд? Хто їх реальний власник? Хто вирішує питання для них? І документи це лише один з аспектів при виборі квартири.(
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