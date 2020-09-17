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У Києві налічується 232 ризикові
новобудови (дослідження)

У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50

У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних аналітичного дослідження компанії Monitor.Estate.

Дивися повний текст У Києві налічується 232 ризикові новобудови (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50

Ринок нерухомості як мінімум столиці дуже своєрідний. Тут з залізобетонними документами можуть недобудувати(бо через вибірковість активістів їх відізвусь), а ЖК без ДПТ спокійно паралельно будують нові черги.
Юристи гарно працюють по факту. А от як воно буде насправді — вони вам не скажуть.Що вам юрист скаже по Буд? Хто їх реальний власник? Хто вирішує питання для них? І документи це лише один з аспектів при виборі квартири.(Гарна стаття про це). Зайдете ви до юриста з 3-4 ЖК, він вас налякає — і ви або виберете щось надійне, але безперспективне, або продовжите чекати стабільніших часів.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:21

Скажите Кличко спасибо. Может когда хочет.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:38

Все недострои рисковые, тем более сейчас.
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