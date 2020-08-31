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Названо найкращі країни для
інвестицій у нерухомість –...

Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:21

Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість –...

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунок рейтингу CBI Index будують на низці параметрів комфортного проживання та зручного придбання житла.

Дивися повний текст Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість – рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:22

Вы не упомянули о том, что все карибские страны из топ-3 рейтинга дают гражданство при покупке недвижимости. Тут пишут, что цены начинаются от 200 тыс. долларов https://internationalwealth .info/fast-legal-second-citizenship-and-passport/where-to-get-citizenship-for-buying-real-estate-property-in-2020/
stereopony
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