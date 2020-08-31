Розрахунок рейтингу CBI Index будують на низці параметрів комфортного проживання та зручного придбання житла.
Дивися повний текст Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість – рейтинг.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:21
Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість –...
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Дивися повний текст Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість – рейтинг.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:22
Вы не упомянули о том, что все карибские страны из топ-3 рейтинга дают гражданство при покупке недвижимости. Тут пишут, что цены начинаются от 200 тыс. долларов
Додано: Суб 19 вер, 2020 17:37
И что даёт карибское или турецкое гражданство?
Их паспорт даёт возможность посещать без виз те же страны что паспорт Японии или Германии?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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