Про це повідомляється у прес-релізі PlayStation Ukraine.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштуватиме в Україні Sony PlayStation 5.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 17:44
Стало відомо, скільки коштуватиме в Україні Sony...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштуватиме в Україні Sony PlayStation 5.
Додано: Суб 19 вер, 2020 17:44
Чи не хоче уряд випускати дешевші вітчизняні аналоги? ні
чи не хоче уряд знизити ціни шляхом доплати покупцеві? ні
чи не хоче уряд ініціювати мінімальну погодинну оплати праці принаймні до жебрацьких 3-4 долларів? (80-100грн) точно ні
Питання: для кого цей анонс? хто може зараз купити PS5 віддавши увесь сімейний заробіток, ба навіть більше?
Треба мені вертатися назад у 2038 рік, там багато дурнів вже капнуло і трудове рабство вже принаймні 8-12 доларів на годину, як раз на б. в. ps5 вистачить після сплати податків.
Це жарт, але як не прикро підгрунтя дуже сумні.
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