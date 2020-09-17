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Стало відомо, скільки
коштуватиме в Україні Sony...

Стало відомо, скільки коштуватиме в Україні Sony...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 17:44

Стало відомо, скільки коштуватиме в Україні Sony...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у прес-релізі PlayStation Ukraine.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштуватиме в Україні Sony PlayStation 5.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 17:44

Чи не хоче уряд випускати дешевші вітчизняні аналоги? ні
чи не хоче уряд знизити ціни шляхом доплати покупцеві? ні
чи не хоче уряд ініціювати мінімальну погодинну оплати праці принаймні до жебрацьких 3-4 долларів? (80-100грн) точно ні
Питання: для кого цей анонс? хто може зараз купити PS5 віддавши увесь сімейний заробіток, ба навіть більше?
Треба мені вертатися назад у 2038 рік, там багато дурнів вже капнуло і трудове рабство вже принаймні 8-12 доларів на годину, як раз на б. в. ps5 вистачить після сплати податків.

Це жарт, але як не прикро підгрунтя дуже сумні.
semen_khlybov
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