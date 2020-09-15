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ЗВО і спеціальності, які стали
найпопулярнішими у 2020...

ЗВО і спеціальності, які стали найпопулярнішими у 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:21

ЗВО і спеціальності, які стали найпопулярнішими у 2020...

Пропонуємо до обговорення:
З 13 по 22 серпня в Україні проходив основний етап вступної кампанії.

Дивися повний текст ЗВО і спеціальності, які стали найпопулярнішими у 2020 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:21

Журналюги - борзописцы игры от науки не отличают.
Dikoy
 
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