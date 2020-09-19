Завантаження готелів в Одесі в серпні 2020 року склало в середньому 68%, випливає з дослідження готельного ринку Hotel Matrix.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:06
Завантаження готелів в Одесі в серпні-2020 (дослідження)
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:10
Re: Завантаження готелів в Одесі в серпні-2020 (дослідження)
С такими ценами, удивительно, что там хоть какая-то заполняемость. Цена, по сравнению с Турцией, х3, а то и х4, только на завтраках, вместо всё включено в Турции
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