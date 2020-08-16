Про це розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Експерт дав пораду, чи варто зараз міняти долари.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:39
Експерт дав пораду, чи варто зараз міняти долари
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Дивися повний текст Експерт дав пораду, чи варто зараз міняти долари.
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