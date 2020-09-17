В Україні роботу можуть знайти навіть люди без досвіду.
Дивися повний текст В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого хоче роботодавець.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 21:41
В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого хоче роботодавець.
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:41
...“требования” указывают приветливость, вежливость, общительность, умение наладить контакт, щепетильность или внимательность к поставленным"...членам?
и все это всего за 20 тыс.?
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:50
Re: В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого
Работу в Украине найдут даже обезьяны, по приведенной статистике, их становится все больше.
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