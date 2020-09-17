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В Україні пропонують 20 тисяч
зарплати без досвіду: чого...

В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:41

В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні роботу можуть знайти навіть люди без досвіду.

Дивися повний текст В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого хоче роботодавець.
R2
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...“требования” указывают приветливость, вежливость, общительность, умение наладить контакт, щепетильность или внимательность к поставленным"...членам?
и все это всего за 20 тыс.?
milena_kuzmuk
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:50

Re: В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого

Работу в Украине найдут даже обезьяны, по приведенной статистике, их становится все больше.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:59

Каждой белке найдется колесо :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:11

А что такое 20 тыс? Особенно в Киеве. Для семейного человека это ни о чем.
alex7gk
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