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В Україні пропонують 20 тисяч
зарплати без досвіду: чого...

В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:41

В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні роботу можуть знайти навіть люди без досвіду.

Дивися повний текст В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого хоче роботодавець.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:50

Re: В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого

Работу в Украине найдут даже обезьяны, по приведенной статистике, их становится все больше.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:59

Каждой белке найдется колесо :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:11

А что такое 20 тыс? Особенно в Киеве. Для семейного человека это ни о чем.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:44

  alex7gk написав:А что такое 20 тыс? Особенно в Киеве. Для семейного человека это ни о чем.

Зарплата за работу без опыта. За знанияи умения "ни о чем" и платят "ни о чем". И какая разница, семейный или нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:14

Re: В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого

  alex7gk написав:А что такое 20 тыс?
Я живу в крупном областном центре и что то ни официантов ни продавцов на 20 тыс вакансий нет 7-10 потолок..причем официально а это миниму 20% налога 6-8 на руки...Метро, Ашан, АТБ видел обьявления висят - нужны на работу но вот такие там цены.. 20 и близко нету...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:56

20 тысяч зарплаты без опыта - это что? Девственниц ищут?
p_a_l
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