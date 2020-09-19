В Україні роботу можуть знайти навіть люди без досвіду.
Дивися повний текст В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого хоче роботодавець.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:41
В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого хоче роботодавець.
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:50
Re: В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого
Работу в Украине найдут даже обезьяны, по приведенной статистике, их становится все больше.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Нед 20 вер, 2020 11:11
А что такое 20 тыс? Особенно в Киеве. Для семейного человека это ни о чем.
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:44
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:14
Re: В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого
Я живу в крупном областном центре и что то ни официантов ни продавцов на 20 тыс вакансий нет 7-10 потолок..причем официально а это миниму 20% налога 6-8 на руки...Метро, Ашан, АТБ видел обьявления висят - нужны на работу но вот такие там цены.. 20 и близко нету...
|