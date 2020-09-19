RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Пакунок малюка" планують
повернути — ВР підтримала...

"Пакунок малюка" планують повернути — ВР підтримала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:58

"Пакунок малюка" планують повернути — ВР підтримала...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній раді мають намір відмовитися від монетизації "пакунку малюка" і залишити його в натуральному вигляді.

Дивися повний текст \"Пакунок малюка\" планують повернути — ВР підтримала законопроєкт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90328
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 21:33
2 190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 вер, 2020 09:56
Вкладчик1234
"Мінімалку" планують встановлювати залежно від...
R2 » Сер 16 вер, 2020 14:57
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 14:57
Hennady
Е-свідоцтво про народження: що планують у МОЗ
R2 » Сер 09 вер, 2020 10:15
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 10:15
mulder_vik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.