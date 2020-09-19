У Верховній раді мають намір відмовитися від монетизації "пакунку малюка" і залишити його в натуральному вигляді.
Дивися повний текст \"Пакунок малюка\" планують повернути — ВР підтримала законопроєкт.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 21:58
"Пакунок малюка" планують повернути — ВР підтримала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Пакунок малюка\" планують повернути — ВР підтримала законопроєкт.
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