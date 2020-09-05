Тарифи на газ для населення взимку будуть удвічі більші, ніж влітку. Про це розповів член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Дивися повний текст Які платіжки за газ очікувати українцям взимку.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 22:06
Які платіжки за газ очікувати українцям взимку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які платіжки за газ очікувати українцям взимку.
Додано: Суб 19 вер, 2020 22:06
Вот вам и закончился дешёвый газ.Был самый дорогой 7.9 теперь 8-8.5.,а дальше ещё дороже потому,цена будет расти отдельно на газ и отдельно на транспортировку.Это результат разделения цены газа и распределения.Це перемога.
Додано: Суб 19 вер, 2020 22:13
пропоную зробити 3ю платіжку - ЗА ЗАКАЧКУ газу в трубу
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