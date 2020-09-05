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Які платіжки за газ
очікувати українцям взимку

Які платіжки за газ очікувати українцям взимку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:06

Які платіжки за газ очікувати українцям взимку

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на газ для населення взимку будуть удвічі більші, ніж влітку. Про це розповів член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Дивися повний текст Які платіжки за газ очікувати українцям взимку.
R2
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Вот вам и закончился дешёвый газ.Был самый дорогой 7.9 теперь 8-8.5.,а дальше ещё дороже потому,цена будет расти отдельно на газ и отдельно на транспортировку.Это результат разделения цены газа и распределения.Це перемога.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:13

пропоную зробити 3ю платіжку - ЗА ЗАКАЧКУ газу в трубу

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greenozon
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