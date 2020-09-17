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Які платіжки за газ
очікувати українцям взимку

Які платіжки за газ очікувати українцям взимку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:06

Які платіжки за газ очікувати українцям взимку

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на газ для населення взимку будуть удвічі більші, ніж влітку. Про це розповів член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Дивися повний текст Які платіжки за газ очікувати українцям взимку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:06

Вот вам и закончился дешёвый газ.Был самый дорогой 7.9 теперь 8-8.5.,а дальше ещё дороже потому,цена будет расти отдельно на газ и отдельно на транспортировку.Это результат разделения цены газа и распределения.Це перемога.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:13

пропоную зробити 3ю платіжку - ЗА ЗАКАЧКУ газу в трубу

від 100 грн з рила!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:17

  greenozon написав:пропоную зробити 3ю платіжку - ЗА ЗАКАЧКУ газу в трубу

від 100 грн з рила!
І ще треба добавити в платіжку коєфіцієнт -1.298753401 до ціни газу ,за те що всі робітники Нафтогазу і газової промисловості,дали згоду кожного дня виходити на роботу.Не буде-згоди,не буде і газу. :mrgreen:
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:28

  sena_2008atp написав:Вот вам и закончился дешёвый газ.Был самый дорогой 7.9 теперь 8-8.5.,а дальше ещё дороже потому,цена будет расти отдельно на газ и отдельно на транспортировку.Это результат разделения цены газа и распределения.Це перемога.

Це не "перемога", це - "хужє нє будєт!"
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:01

  sena_2008atp написав:Вот вам и закончился дешёвый газ.Был самый дорогой 7.9 теперь 8-8.5.,а дальше ещё дороже потому,цена будет расти отдельно на газ и отдельно на транспортировку.Это результат разделения цены газа и распределения.Це перемога.

Киевская область:
Ціна 01.04.2019 - 30.04.2019 8.54892 грн
Ціна 01.03.2019 - 31.03.2019 8.54892 грн
Ціна 01.02.2019 - 28.02.2019 8.54892 грн
Ціна 01.01.2019 - 31.01.2019 8.54892 грн
Ціна 01.12.2018 - 31.12.2018 8.54892 грн
Ціна 01.11.2018 - 30.11.2018 8.54892 грн
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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