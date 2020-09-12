Остання співпраця Samsung пропонує тематичний гаджет Galaxy S20 Plus BTS Edition.
Дивися повний текст Samsung представила лімітовану версію Galaxy S20+ BTS Edition (фото).
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Додано: Суб 19 вер, 2020 23:17
Samsung представила лімітовану версію Galaxy S20+ BTS...
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Дивися повний текст Samsung представила лімітовану версію Galaxy S20+ BTS Edition (фото).
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