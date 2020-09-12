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Samsung представила лімітовану
версію Galaxy S20+ BTS...

Samsung представила лімітовану версію Galaxy S20+ BTS...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:17

Samsung представила лімітовану версію Galaxy S20+ BTS...

Пропонуємо до обговорення:
Остання співпраця Samsung пропонує тематичний гаджет Galaxy S20 Plus BTS Edition.

Дивися повний текст Samsung представила лімітовану версію Galaxy S20+ BTS Edition (фото).
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