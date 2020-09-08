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Українцям пояснили, як
не переплачувати за газ

Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04

Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

Пропонуємо до обговорення:
Облгази почали виставляти споживачам рахунки із значною сумою заборгованості, яку не зазначали раніше.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04

А может государство должно защищать своих граждан от таких поставщиков?
sena_2008atp
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