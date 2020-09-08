Облгази почали виставляти споживачам рахунки із значною сумою заборгованості, яку не зазначали раніше.
Дивися повний текст Українцям пояснили, як не переплачувати за газ.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04
Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, як не переплачувати за газ.
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04
А может государство должно защищать своих граждан от таких поставщиков?
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:45
Потому что руководят этим недогосударством бывшие клерки этих поставщиков
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:06
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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