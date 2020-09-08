Облгази почали виставляти споживачам рахунки із значною сумою заборгованості, яку не зазначали раніше.
Дивися повний текст Українцям пояснили, як не переплачувати за газ.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04
Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, як не переплачувати за газ.
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04
А может государство должно защищать своих граждан от таких поставщиков?
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:45
Потому что руководят этим недогосударством бывшие клерки этих поставщиков
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:06
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:38
Re: Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
Мы на даче в этом году не были, но соседи звонили, что уже есть платежки за доставку газа, или как это сейчас называется. Ни молекулы не использовали, но заплатить уже должны. При том, что прокладывали газ в селе за свой счет.
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:19
Re: Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
А кто имеет право собственности на проложенные за ВАШ СЧЕТ трубы? За свой счет провели ЛЭП на дачный кооператив, причем 70% пенсов скулили, что им это не надо... в итоге НАША ЛЭП оказалась на балансе местной энергоконторы которая потом подключила к ней пенсов и жлобов которые ни копейки не платили за проводку ЛЭП, а деньги забрала за это себе. Вот и вы так только с трубою попали, за свои деньги построили олигарху кусочек газораспределительной сети..
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:20
Эти платежки присылают уже с начала года, причем начисляют исходя из прошлогоднего потребления.
Здесь есть пару персонажей которые рвут задницу (наверное.небескорыстно)за эту воровскую бездарную власть которые прибегут и расскажут что это нормально хотя за все уже было оплачено в прошлом году
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:07
Re: Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:16
Я это знаю и сам проводил за свой счет от магистрали газ в свой дом, и что?
Единственный вариант отключиться от их сетей и перейти на др. источник. Надеюсь,украинские суда и правительство вы в качестве защитного органа от беспредела монополий не рассматриваете.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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