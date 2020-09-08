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Українцям пояснили, як
не переплачувати за газ

Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04

Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

Пропонуємо до обговорення:
Облгази почали виставляти споживачам рахунки із значною сумою заборгованості, яку не зазначали раніше.

Дивися повний текст Українцям пояснили, як не переплачувати за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:04

А может государство должно защищать своих граждан от таких поставщиков?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:38

Re: Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

Мы на даче в этом году не были, но соседи звонили, что уже есть платежки за доставку газа, или как это сейчас называется. Ни молекулы не использовали, но заплатить уже должны. При том, что прокладывали газ в селе за свой счет.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:19

Re: Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

А кто имеет право собственности на проложенные за ВАШ СЧЕТ трубы? За свой счет провели ЛЭП на дачный кооператив, причем 70% пенсов скулили, что им это не надо... в итоге НАША ЛЭП оказалась на балансе местной энергоконторы которая потом подключила к ней пенсов и жлобов которые ни копейки не платили за проводку ЛЭП, а деньги забрала за это себе. Вот и вы так только с трубою попали, за свои деньги построили олигарху кусочек газораспределительной сети..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:20

  Hella написав:Мы на даче в этом году не были, но соседи звонили, что уже есть платежки за доставку газа, или как это сейчас называется. Ни молекулы не использовали, но заплатить уже должны. При том, что прокладывали газ в селе за свой счет.


Эти платежки присылают уже с начала года, причем начисляют исходя из прошлогоднего потребления.
Здесь есть пару персонажей которые рвут задницу (наверное.небескорыстно)за эту воровскую бездарную власть которые прибегут и расскажут что это нормально хотя за все уже было оплачено в прошлом году
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:07

Re: Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

  shapo написав:Эти платежки присылают уже с начала года, причем начисляют исходя из прошлогоднего потребления.
Вопрос не в том, а том, что люди за свои деньги строят коммуникации а потом еще за их использование и платить надо.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:16

  Джон написав:
  shapo написав:Эти платежки присылают уже с начала года, причем начисляют исходя из прошлогоднего потребления.
Вопрос не в том, а том, что люди за свои деньги строят коммуникации а потом еще за их использование и платить надо.


Я это знаю и сам проводил за свой счет от магистрали газ в свой дом, и что?
Единственный вариант отключиться от их сетей и перейти на др. источник. Надеюсь,украинские суда и правительство вы в качестве защитного органа от беспредела монополий не рассматриваете.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:33

  Джон написав:А кто имеет право собственности на проложенные за ВАШ СЧЕТ трубы? За свой счет провели ЛЭП на дачный кооператив, причем 70% пенсов скулили, что им это не надо... в итоге НАША ЛЭП оказалась на балансе местной энергоконторы которая потом подключила к ней пенсов и жлобов которые ни копейки не платили за проводку ЛЭП, а деньги забрала за это себе. Вот и вы так только с трубою попали, за свои деньги построили олигарху кусочек газораспределительной сети..
квитанции за установку ЛЭП если есть, то можете ультиматум выставить за использование. Если не хотят- сносите её и радуетесь жизни. За то что вы своим имуществом распоряжаетесь- никто не может вас наказать. Это, конечно- если вы делали всё легально, и у вас был план.
dramiel87
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:35

  shapo написав:
  Hella написав:Мы на даче в этом году не были, но соседи звонили, что уже есть платежки за доставку газа, или как это сейчас называется. Ни молекулы не использовали, но заплатить уже должны. При том, что прокладывали газ в селе за свой счет.


Эти платежки присылают уже с начала года, причем начисляют исходя из прошлогоднего потребления.
Здесь есть пару персонажей которые рвут задницу (наверное.небескорыстно)за эту воровскую бездарную власть которые прибегут и расскажут что это нормально хотя за все уже было оплачено в прошлом году


Причём тут власть до частных газконтор?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:26

а почему так называемый "регулятор" не аннулировал ни одну лицензию на поставку газа ни у одного облгаза, который не выполняет требования "регулятора"?...
Тракторист
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