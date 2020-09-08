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Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:32
Hella написав:
Мы на даче в этом году не были, но соседи звонили, что уже есть платежки за доставку газа, или как это сейчас называется. Ни молекулы не использовали, но заплатить уже должны. При том, что прокладывали газ в селе за свой счет.
если ничего не потребляли, то и платить ничего не надо. все коммунальные услуги в Украине должны оплачиваться по факту потребления услуг, а то что вам выставляет облгаз по своей сути является предоплатой, которая в соответствии с законодательством возможна только при вашем согласии...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:40
У нас на даче у дороги под самым домом газовый колодец. До революции при курсе доллара 8 грн, подключение к газовой трубе стоило 16000 грн. Т.е.$2000 Немного подумали и решили газовую плиту от баллона запитать. Хорошо что так и сделали.
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