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Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:32
Hella написав:
Мы на даче в этом году не были, но соседи звонили, что уже есть платежки за доставку газа, или как это сейчас называется. Ни молекулы не использовали, но заплатить уже должны. При том, что прокладывали газ в селе за свой счет.
если ничего не потребляли, то и платить ничего не надо. все коммунальные услуги в Украине должны оплачиваться по факту потребления услуг, а то что вам выставляет облгаз по своей сути является предоплатой, которая в соответствии с законодательством возможна только при вашем согласии...
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:40
У нас на даче у дороги под самым домом газовый колодец. До революции при курсе доллара 8 грн, подключение к газовой трубе стоило 16000 грн. Т.е.$2000 Немного подумали и решили газовую плиту от баллона запитать. Хорошо что так и сделали.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 21:24
Джон написав:
А кто имеет право собственности на проложенные за ВАШ СЧЕТ трубы?
собственником коммуникаций явлется местный совет, а газовики зарабатывают на вашей собственности даже не оформив соответствующим образов аренду на это имущество и не уплачивая местным советам арендную плату...
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Додано: Нед 20 вер, 2020 21:30
Ratatui написав:
Причём тут власть до частных газконтор?
власть должна регулировать проблемные вопросы в стране, а если власть самоустроняется от своих обязанностей, то тогда логично ставить вопрос о снижении налогов, так как государство не выполняет ряд возложенных на него функций...
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:13
Тракторист написав: Hella написав:
Мы на даче в этом году не были, но соседи звонили, что уже есть платежки за доставку газа, или как это сейчас называется. Ни молекулы не использовали, но заплатить уже должны. При том, что прокладывали газ в селе за свой счет.
если ничего не потребляли, то и платить ничего не надо. все коммунальные услуги в Украине должны оплачиваться по факту потребления услуг, а то что вам выставляет облгаз по своей сути является предоплатой, которая в соответствии с законодательством возможна только при вашем согласии...
Не нужно вводить человека в заблуждение -- а то еще на пеню "влетит". Фактом "потребления" услуги "содержание трубы" является факт наличия подключения к этой самой трубе. И предоплатой она и близко не является.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:15
Тракторист написав: Джон написав:
А кто имеет право собственности на проложенные за ВАШ СЧЕТ трубы?
собственником коммуникаций явлется местный совет, а газовики зарабатывают на вашей собственности даже не оформив соответствующим образов аренду на это имущество и не уплачивая местным советам арендную плату...
Мимо: сразу после "постройки" газовых коммуникаций они передаются на баланс газовщикам. Местный совет к ним вообще никаким боком не относится.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:16
Тракторист написав: Ratatui написав:
Причём тут власть до частных газконтор?
власть должна регулировать проблемные вопросы в стране, а если власть самоустроняется от своих обязанностей, то тогда логично ставить вопрос о снижении налогов, так как государство не выполняет ряд возложенных на него функций...
А рынок семок власть должна регулировать? -- а то ж там сплошной беспредел творится: одни бабки в стакан сыпят, другие в банку, а третьи -- вообще в газету -- никакой стандартизации
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