Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

Додано: Вів 22 вер, 2020 11:07

_hunter написав: shapo написав:

Вот и объявился говорящий рупор власти на этом форуме который так внятно и не объяснил почему за доставку газа в этом году берут по показателям потребления прошлого года когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка. Вот и объявился говорящий рупор власти на этом форуме который так внятно и не объяснил почему за доставку газа в этом году берут по показателям потребления прошлого года когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка.

Да вашу ж ...!!! -- а у мобильных операторов почему за "доставку связи" в этом месяце берут по показаниям потребления прошлого месяца когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка?

И для особо "понятливых", уже пол года задающих этот вопрос: такие условия предоставления "услуги". Не нравится -- никто не заставляет брать. Да вашу ж ...!!! -- а у мобильных операторов почему за "доставку связи" в этом месяце берут по показаниям потребления прошлого месяца когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка?И для особо "понятливых", уже пол года задающих этот вопрос: такие условия предоставления "услуги". Не нравится -- никто не заставляет брать.

Вот образец человека на зарплате у этой бездарной, вечно голодной власти у которой одна задача - как поглубже залезть в карман пересичному.По связи полная чушь - я вижу на стационарном телефоне сколько и с кем говорил в прошлом месяце, а не в среднем в прошлом году.По мобильной у меня не контракт, а предоплата, и если выхожу за тариф, то тоже знаю стоимость гб и минуты разговора не говоря о том, что операторов десяток и сменить их могу в любой момент просто перестав платить.Совет отключиться от любых услуг отправьте тем кто предоставляет тепло в многоквартирных домах и берет налоги не предоставляя взамен ничего - ни безопасности, ни медицины, ни образования