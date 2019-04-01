Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

shapo написав:_hunter написав:
Да вашу ж ...!!! -- а у мобильных операторов почему за "доставку связи" в этом месяце берут по показаниям потребления прошлого месяца когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка?
И для особо "понятливых", уже пол года задающих этот вопрос: такие условия предоставления "услуги". Не нравится -- никто не заставляет брать.
По связи полная чушь - я вижу на стационарном телефоне сколько и с кем говорил в прошлом месяце, а не в среднем в прошлом году.
По мобильной у меня не контракт, а предоплата, и если выхожу за тариф, то тоже знаю стоимость гб и минуты разговора не говоря о том, что операторов десяток и сменить их могу в любой момент просто перестав платить.
Совет отключиться от любых услуг отправьте тем кто предоставляет тепло в многоквартирных домах и берет налоги не предоставляя взамен ничего - ни безопасности, ни медицины, ни образования
Что абсолютно не влияет на стоимость: можно сделать единственный звонок на пару секунд за весь месяц, но в следующем месяце придется платить полную стоимость пакета -- вопиющая несправедливость!!!111
Я про предоплату и писал, если что.
Так тут все полностью аналогично: в любой момент можно просто написать заяву на отключение. И выбирать любого из кучи поставщиков: дрова/мазут/газ в балонах...
С таким же успехом к массонам обращаться -- они к ЦО такое же отношение имеют, как остальные перечисленные...