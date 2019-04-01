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Українцям пояснили, як
не переплачувати за газ

Українцям пояснили, як не переплачувати за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:01

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
Вот и объявился говорящий рупор власти на этом форуме который так внятно и не объяснил почему за доставку газа в этом году берут по показателям потребления прошлого года когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка.

Да вашу ж ...!!! -- а у мобильных операторов почему за "доставку связи" в этом месяце берут по показаниям потребления прошлого месяца когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка?
И для особо "понятливых", уже пол года задающих этот вопрос: такие условия предоставления "услуги". Не нравится -- никто не заставляет брать.

По связи полная чушь - я вижу на стационарном телефоне сколько и с кем говорил в прошлом месяце, а не в среднем в прошлом году.
По мобильной у меня не контракт, а предоплата, и если выхожу за тариф, то тоже знаю стоимость гб и минуты разговора не говоря о том, что операторов десяток и сменить их могу в любой момент просто перестав платить.
Совет отключиться от любых услуг отправьте тем кто предоставляет тепло в многоквартирных домах и берет налоги не предоставляя взамен ничего - ни безопасности, ни медицины, ни образования

Что абсолютно не влияет на стоимость: можно сделать единственный звонок на пару секунд за весь месяц, но в следующем месяце придется платить полную стоимость пакета -- вопиющая несправедливость!!!111 :lol:
Я про предоплату и писал, если что.
Так тут все полностью аналогично: в любой момент можно просто написать заяву на отключение. И выбирать любого из кучи поставщиков: дрова/мазут/газ в балонах...

С таким же успехом к массонам обращаться -- они к ЦО такое же отношение имеют, как остальные перечисленные...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:36

_hunter
Ти в магазині теж сплачуєш не за те що ти взяв, а середній чек попереднього місяця?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:30

  silver_arrow_ua написав:_hunter
Ти в магазині теж сплачуєш не за те що ти взяв, а середній чек попереднього місяця?

А в магазине нагибалово еще страшнее: хочу, например 100 грамм кифира купить (я больше за месяц не выпиваю) -- а нифига -- покупай сразу почти полу-годовую норму. :shock:
Но какое отношение "услуги" имеют к "товарам" -- вопрос...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:14

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:_hunter
Ти в магазині теж сплачуєш не за те що ти взяв, а середній чек попереднього місяця?

А в магазине нагибалово еще страшнее: хочу, например 100 грамм кифира купить (я больше за месяц не выпиваю) -- а нифига -- покупай сразу почти полу-годовую норму. :shock:
Но какое отношение "услуги" имеют к "товарам" -- вопрос...

К монополиям имеют.
Кефир можно пойти купить в другом месте, а где альтернатива для подключения к газу, электричеству, отоплению, канализации?
Жить при лучине, готовить на керосин, носить воду вёдрами и ими же относить использованную?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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