Українцям пояснили, як не переплачувати за газ

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shapo написав: Вот и объявился говорящий рупор власти на этом форуме который так внятно и не объяснил почему за доставку газа в этом году берут по показателям потребления прошлого года когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка.
Да вашу ж ...!!! -- а у мобильных операторов почему за "доставку связи" в этом месяце берут по показаниям потребления прошлого месяца когда эта доставка уже была уплачена не говоря о том, что тариф взят вообще с потолка? И для особо "понятливых", уже пол года задающих этот вопрос: такие условия предоставления "услуги". Не нравится -- никто не заставляет брать.
По связи полная чушь - я вижу на стационарном телефоне сколько и с кем говорил в прошлом месяце, а не в среднем в прошлом году. По мобильной у меня не контракт, а предоплата, и если выхожу за тариф, то тоже знаю стоимость гб и минуты разговора не говоря о том, что операторов десяток и сменить их могу в любой момент просто перестав платить. Совет отключиться от любых услуг отправьте тем кто предоставляет тепло в многоквартирных домах и берет налоги не предоставляя взамен ничего - ни безопасности, ни медицины, ни образования
Что абсолютно не влияет на стоимость: можно сделать единственный звонок на пару секунд за весь месяц, но в следующем месяце придется платить полную стоимость пакета -- вопиющая несправедливость!!!111 Я про предоплату и писал, если что. Так тут все полностью аналогично: в любой момент можно просто написать заяву на отключение. И выбирать любого из кучи поставщиков: дрова/мазут/газ в балонах...
С таким же успехом к массонам обращаться -- они к ЦО такое же отношение имеют, как остальные перечисленные...
silver_arrow_ua написав:_hunter Ти в магазині теж сплачуєш не за те що ти взяв, а середній чек попереднього місяця?
А в магазине нагибалово еще страшнее: хочу, например 100 грамм кифира купить (я больше за месяц не выпиваю) -- а нифига -- покупай сразу почти полу-годовую норму. Но какое отношение "услуги" имеют к "товарам" -- вопрос...
silver_arrow_ua написав:_hunter Ти в магазині теж сплачуєш не за те що ти взяв, а середній чек попереднього місяця?
А в магазине нагибалово еще страшнее: хочу, например 100 грамм кифира купить (я больше за месяц не выпиваю) -- а нифига -- покупай сразу почти полу-годовую норму. Но какое отношение "услуги" имеют к "товарам" -- вопрос...
К монополиям имеют. Кефир можно пойти купить в другом месте, а где альтернатива для подключения к газу, электричеству, отоплению, канализации? Жить при лучине, готовить на керосин, носить воду вёдрами и ими же относить использованную?