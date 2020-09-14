В Україні наприкінці 2020 року в категорії бідних опиниться 45% населення.
Дивися повний текст Бідність торкнеться майже половини українців.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:46
Бідність торкнеться майже половини українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бідність торкнеться майже половини українців.
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:57
Re: Бідність торкнеться майже половини українців
прям страшно думати кого вона не тільки торкнеться а вдарить зеленою реальністю по холодильнику
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