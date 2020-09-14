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Бідність торкнеться
майже половини українців

Бідність торкнеться майже половини українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:46

Бідність торкнеться майже половини українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні наприкінці 2020 року в категорії бідних опиниться 45% населення.

Дивися повний текст Бідність торкнеться майже половини українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:46

Кінець епохи бідності :)
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:57

Re: Бідність торкнеться майже половини українців

прям страшно думати кого вона не тільки торкнеться а вдарить зеленою реальністю по холодильнику
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:37

Re: Бідність торкнеться майже половини українців

  Diman написав:а вдарить зеленою реальністю по холодильнику
він тількі продовжуе справу свого пАпередника).
Джон
 
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