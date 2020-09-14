RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бідність торкнеться
майже половини українців

Бідність торкнеться майже половини українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:46

Бідність торкнеться майже половини українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні наприкінці 2020 року в категорії бідних опиниться 45% населення.

Дивися повний текст Бідність торкнеться майже половини українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:46

Кінець епохи бідності :)
Sergius
 
Повідомлень: 133
З нами з: 08.04.12
Подякував: 470 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:57

Re: Бідність торкнеться майже половини українців

прям страшно думати кого вона не тільки торкнеться а вдарить зеленою реальністю по холодильнику
Diman
 
Повідомлень: 514
З нами з: 11.07.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:37

Re: Бідність торкнеться майже половини українців

  Diman написав:а вдарить зеленою реальністю по холодильнику
він тількі продовжуе справу свого пАпередника).
Джон
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:00

Ні про що. 45% тих, що "вважають себе бідними". Деякі знайомі вважають себе бідними, хоча насправді не є такими.
Цікаво дізнатися про реальну кількість бідних, але ж для того треба перепис.
Lady_N
 
Повідомлень: 53
З нами з: 05.07.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:02

Наскільки я в темі, межа бідності, це 2 долара на день, або 60 в місяць що є 1680 грн. при курсі ПА28, що менше за мінімальну пенсію

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/31/664559/

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %)", - пояснили у ПФ.

Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів, у нових розмірах пенсію нараховуватимуть з вересня 2020 року.

а тут "По данным Госстата, в 2019 году две трети украинцев считали себя бедными."

Спочатку хай дадуть визначення, хто на їх думку є бідний?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21622
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:32

То то я думаю, что от бедных на машинах скоро некуда деваться будет. Пробки из машин уже скоро в забитых сёлах будут. В небольших городах уже разъехаться тяжело.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:52

Жесть.
Это очень важная статистика, которую должен видеть каждый министр и президент каждый день.

Это уже не сказки про рост экономики,... это жёсткая реальность.
anton_gms
 
Повідомлень: 816
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:02

  flyman написав:Наскільки я в темі, межа бідності, це 2 долара на день, або 60 в місяць що є 1680 грн. при курсі ПА28, що менше за мінімальну пенсію

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/31/664559/

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %)", - пояснили у ПФ.

Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів, у нових розмірах пенсію нараховуватимуть з вересня 2020 року.

а тут "По данным Госстата, в 2019 году две трети украинцев считали себя бедными."

Спочатку хай дадуть визначення, хто на їх думку є бідний?


Я ж публиковал ссылку на исследование на ветке КРЖН, там есть определение. Бедные - те, кто вынужденно тратит меньше фактического прожиточного минимума - т.е. меньше 4000 грн в мес. Это те же 5 долларов в день, которые и с ООН-овской оценкой более-менее бьются.

https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7453
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 3081 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:05

  Sergius написав:Кінець епохи бідності :)

Именно!!! Бедность закончилась, началась нищета.
alt402
 
Повідомлень: 71
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році
R2 » Вів 15 вер, 2020 17:20
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 18:27
Ragnar
Витрати на Офіс президента в 2021 році зростуть майже на...
R2 » Вів 15 вер, 2020 13:19
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 14:11
a_kibets
ТОП-10 найбагатших українців
R2 » Пон 14 вер, 2020 17:30
3 287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 08:07
Eddy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.