В Україні наприкінці 2020 року в категорії бідних опиниться 45% населення.
Дивися повний текст Бідність торкнеться майже половини українців.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:46
Бідність торкнеться майже половини українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бідність торкнеться майже половини українців.
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:57
Re: Бідність торкнеться майже половини українців
прям страшно думати кого вона не тільки торкнеться а вдарить зеленою реальністю по холодильнику
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:37
Re: Бідність торкнеться майже половини українців
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:00
Ні про що. 45% тих, що "вважають себе бідними". Деякі знайомі вважають себе бідними, хоча насправді не є такими.
Цікаво дізнатися про реальну кількість бідних, але ж для того треба перепис.
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:02
Наскільки я в темі, межа бідності, це 2 долара на день, або 60 в місяць що є 1680 грн. при курсі ПА28, що менше за мінімальну пенсію
Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %)", - пояснили у ПФ.
Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів, у нових розмірах пенсію нараховуватимуть з вересня 2020 року.
а тут "По данным Госстата, в 2019 году две трети украинцев считали себя бедными."
Спочатку хай дадуть визначення, хто на їх думку є бідний?
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:32
То то я думаю, что от бедных на машинах скоро некуда деваться будет. Пробки из машин уже скоро в забитых сёлах будут. В небольших городах уже разъехаться тяжело.
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:52
Жесть.
Это очень важная статистика, которую должен видеть каждый министр и президент каждый день.
Это уже не сказки про рост экономики,... это жёсткая реальность.
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:02
Я ж публиковал ссылку на исследование на ветке КРЖН, там есть определение. Бедные - те, кто вынужденно тратит меньше фактического прожиточного минимума - т.е. меньше 4000 грн в мес. Это те же 5 долларов в день, которые и с ООН-овской оценкой более-менее бьются.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:05
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