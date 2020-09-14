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Бідність торкнеться майже половини українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 08:01
Хто не хоче робити - той шукає причину.
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kolyatemnuy
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Вів 15 вер, 2020 08:07
Eddy