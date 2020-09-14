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Бідність торкнеться
майже половини українців

Бідність торкнеться майже половини українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:40

  alt402 написав:
  Sergius написав:Кінець епохи бідності :)

Именно!!! Бедность закончилась, началась нищета.


До нищеты ещё пару дефолтов придётся пережить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:01

Хто не хоче робити - той шукає причину.
kolyatemnuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:54

  Ratatui написав:То то я думаю, что от бедных на машинах скоро некуда деваться будет. Пробки из машин уже скоро в забитых сёлах будут. В небольших городах уже разъехаться тяжело.


Опять глупости про автомобили и невиданное "автомобильное богатство" украинцев....

Итак несколько цифр

Количество авто на 1000 человек
Германия - 555
Польша - 571
Россия - 309
Белоруссия - 324
Украина - 202

Продажи новых автомобилей на 1000 человек в год
Германия - 43
Польша - 16
Россия - 11
Белоруссия - 2
Украина - 2

Средний возраст легковых авто
Германия - 9,4
Польша - 17
Россия - 13,6
Украина - 21,2

Вот такое оно "автомобильное богатство украинское" - автомобилей в разы меньше чем у соседей, новых авто в разы меньше покупается чем у соседей, а то что в основном ездит по украинским дорогам это старый ржавый автохлам который в других странах уже давно пустили бы на металлолом.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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