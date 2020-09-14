Бідність торкнеться майже половини українців

Додано: Вів 22 вер, 2020 21:19

Shram написав: Ratatui написав: Shram



В СССР кстати в 1975 году было аж 15 машин на 1000. Это так для сравнения с 2мя сотнями нынешними. А Крещатик начиная с 1975 года более резиновым не стал как и все сельские автобаны Украины. В СССР кстати в 1975 году было аж 15 машин на 1000. Это так для сравнения с 2мя сотнями нынешними. А Крещатик начиная с 1975 года более резиновым не стал как и все сельские автобаны Украины.



А что теперь Украина на СССР пятидесятилетней давности равняется?

А что не на Российскую Империю 1905 года? Тогда вообще был один авто на миллион населения....



Ещё раз.

Из цифр что я привел явно следует что среди соседних стран, украинское население явно владеет в разы меньшим количеством авто, оно в разы более дряхлое и старое.



А потому довод "посмотрите на улицах пробки" никак не может свидетельствовать о богатстве украинцев, скорее он свидетельствует о плохих дорогах, бестолковых водителях, неорганизованности дорожного движения, коррупции патрульных ментов и так далее. А что теперь Украина на СССР пятидесятилетней давности равняется?А что не на Российскую Империю 1905 года? Тогда вообще был один авто на миллион населения....Ещё раз.Из цифр что я привел явно следует чтоА потому довод "посмотрите на улицах пробки" никак не может свидетельствовать о богатстве украинцев, скорее он свидетельствует о плохих дорогах, бестолковых водителях, неорганизованности дорожного движения, коррупции патрульных ментов и так далее.

У вас в школе по матиматике была явно не высокая оценка, возможно даже двойка. Так вот на пальцах как в первом классе. Если на улицу длинной 500 метров поставить 15 машин. то пробки нет. Если же на улицу 500 метров поставить 200 машин то пробка есть. И как вы правильно заметили многие улицы например во Львове строились ещё до 1905 года и переход их в 2021 никак их не увеличил их ни в длинну ни в ширину. Так как возможно карет и бричек на тех улицах было меньше чем 15 машин в СССР,