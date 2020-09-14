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Бідність торкнеться
майже половини українців

Бідність торкнеться майже половини українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:40

  alt402 написав:
  Sergius написав:Кінець епохи бідності :)

Именно!!! Бедность закончилась, началась нищета.


До нищеты ещё пару дефолтов придётся пережить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:01

Хто не хоче робити - той шукає причину.
kolyatemnuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:54

  Ratatui написав:То то я думаю, что от бедных на машинах скоро некуда деваться будет. Пробки из машин уже скоро в забитых сёлах будут. В небольших городах уже разъехаться тяжело.


Опять глупости про автомобили и невиданное "автомобильное богатство" украинцев....

Итак несколько цифр

Количество авто на 1000 человек
Германия - 555
Польша - 571
Россия - 309
Белоруссия - 324
Украина - 202

Продажи новых автомобилей на 1000 человек в год
Германия - 43
Польша - 16
Россия - 11
Белоруссия - 2
Украина - 2

Средний возраст легковых авто
Германия - 9,4
Польша - 17
Россия - 13,6
Украина - 21,2

Вот такое оно "автомобильное богатство украинское" - автомобилей в разы меньше чем у соседей, новых авто в разы меньше покупается чем у соседей, а то что в основном ездит по украинским дорогам это старый ржавый автохлам который в других странах уже давно пустили бы на металлолом.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:14

  Shram написав:
  Ratatui написав:То то я думаю, что от бедных на машинах скоро некуда деваться будет. Пробки из машин уже скоро в забитых сёлах будут. В небольших городах уже разъехаться тяжело.


Опять глупости про автомобили и невиданное "автомобильное богатство" украинцев....

Итак несколько цифр

Количество авто на 1000 человек
Германия - 555
Польша - 571
Россия - 309
Белоруссия - 324
Украина - 202

Продажи новых автомобилей на 1000 человек в год
Германия - 43
Польша - 16
Россия - 11
Белоруссия - 2
Украина - 2

Средний возраст легковых авто
Германия - 9,4
Польша - 17
Россия - 13,6
Украина - 21,2

Вот такое оно "автомобильное богатство украинское" - автомобилей в разы меньше чем у соседей, новых авто в разы меньше покупается чем у соседей, а то что в основном ездит по украинским дорогам это старый ржавый автохлам который в других странах уже давно пустили бы на металлолом.


Украинец никогда не тяготел к новым авто. Сначала был металолом из Германии. Потом хитрые начали на литовских тазиках кататься, далее пошел процесс евроблях, а сейчас время американских битков. И если в вашем селе машин не прибавилось то не надо нам статистику про Германию показывать. Вы лучше возьмите сколько машин было в СССР-Украине и сколько стало сейчас. А дороги и инфраструктура остались от СССР. Или в вашем селе появились 4х полосные хайвеи поэтому пробок из металолома вы не заметили?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:18

Shram

Для сравнения лучше брать количество машин в Сан-Марино. Нам их точно не догнать.

В СССР кстати в 1975 году было аж 15 машин на 1000. Это так для сравнения с 2мя сотнями нынешними. А Крещатик начиная с 1975 года более резиновым не стал как и все сельские автобаны Украины.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:05

  Ratatui написав:Shram

В СССР кстати в 1975 году было аж 15 машин на 1000. Это так для сравнения с 2мя сотнями нынешними. А Крещатик начиная с 1975 года более резиновым не стал как и все сельские автобаны Украины.


А что теперь Украина на СССР пятидесятилетней давности равняется?
А что не на Российскую Империю 1905 года? Тогда вообще был один авто на миллион населения....

Ещё раз.
Из цифр что я привел явно следует что среди соседних стран, украинское население явно владеет в разы меньшим количеством авто, оно в разы более дряхлое и старое.

А потому довод "посмотрите на улицах пробки" никак не может свидетельствовать о богатстве украинцев, скорее он свидетельствует о плохих дорогах, бестолковых водителях, неорганизованности дорожного движения, коррупции патрульных ментов и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:19

  Shram написав:
  Ratatui написав:Shram

В СССР кстати в 1975 году было аж 15 машин на 1000. Это так для сравнения с 2мя сотнями нынешними. А Крещатик начиная с 1975 года более резиновым не стал как и все сельские автобаны Украины.


А что теперь Украина на СССР пятидесятилетней давности равняется?
А что не на Российскую Империю 1905 года? Тогда вообще был один авто на миллион населения....

Ещё раз.
Из цифр что я привел явно следует что среди соседних стран, украинское население явно владеет в разы меньшим количеством авто, оно в разы более дряхлое и старое.

А потому довод "посмотрите на улицах пробки" никак не может свидетельствовать о богатстве украинцев, скорее он свидетельствует о плохих дорогах, бестолковых водителях, неорганизованности дорожного движения, коррупции патрульных ментов и так далее.


У вас в школе по матиматике была явно не высокая оценка, возможно даже двойка. Так вот на пальцах как в первом классе. Если на улицу длинной 500 метров поставить 15 машин. то пробки нет. Если же на улицу 500 метров поставить 200 машин то пробка есть. И как вы правильно заметили многие улицы например во Львове строились ещё до 1905 года и переход их в 2021 никак их не увеличил их ни в длинну ни в ширину. Так как возможно карет и бричек на тех улицах было меньше чем 15 машин в СССР,
Ratatui
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