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Бідність торкнеться
майже половини українців

Бідність торкнеться майже половини українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:06

Shram и что толку от средней температуры по больнице?
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:38

  omb написав:Shram и что толку от средней температуры по больнице?


Это не средняя по больнице.
Не стоит путать.
Совсем другие показатели.
Что-то вроде: в стране Х на 1000 человек 100 больных раком, а в стране У на 1000 человек 300 больных раком.
Вопрос - в какой стране здоровее население?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:46

  Ratatui написав:Shram Вам бы стихи писать. Но если вы не из Кировограда(Кропивницкого) где советский автопром преобладает над немецким то картина гораздо радужнее. Хотя судя по количеству проблем у вас на дороге которые вы описали Кировоград возможно будет для вас как для некоторых Люксембург. Но то такое. Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.

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BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:04

Re: Бідність торкнеться майже половини українців

Сфоткайте товарищам бессарабку в Киеве :) Конечно там скорее всего не будет 20-30 летних ауди и фв, но, судя по всему, вы сильно удивитесь.
BIGor написав:
  Ratatui написав:Shram Вам бы стихи писать. Но если вы не из Кировограда(Кропивницкого) где советский автопром преобладает над немецким то картина гораздо радужнее. Хотя судя по количеству проблем у вас на дороге которые вы описали Кировоград возможно будет для вас как для некоторых Люксембург. Но то такое. Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.

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