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Бідність торкнеться майже половини українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:06
Shram и что толку от средней температуры по больнице?
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Додано: Пон 28 вер, 2020 09:38
omb написав:Shram
и что толку от средней температуры по больнице?
Это не средняя по больнице.
Не стоит путать.
Совсем другие показатели.
Что-то вроде: в стране Х на 1000 человек 100 больных раком, а в стране У на 1000 человек 300 больных раком.
Вопрос - в какой стране здоровее население?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Пон 28 вер, 2020 09:46
Ratatui написав:Shram
Вам бы стихи писать. Но если вы не из Кировограда(Кропивницкого) где советский автопром преобладает над немецким то картина гораздо радужнее. Хотя судя по количеству проблем у вас на дороге которые вы описали Кировоград возможно будет для вас как для некоторых Люксембург. Но то такое. Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов
. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.
На Серебрянной миле живете?
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BIGor
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:04
Сфоткайте товарищам бессарабку в Киеве
Конечно там скорее всего не будет 20-30 летних ауди и фв, но, судя по всему, вы сильно удивитесь.
BIGor написав: Ratatui написав:Shram
Вам бы стихи писать. Но если вы не из Кировограда(Кропивницкого) где советский автопром преобладает над немецким то картина гораздо радужнее. Хотя судя по количеству проблем у вас на дороге которые вы описали Кировоград возможно будет для вас как для некоторых Люксембург. Но то такое. Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов
. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.
На Серебрянной миле живете?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 23:21
Shram написав: Ratatui написав:
Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.
Как говорил в своё время один майор ОБХСС приходя с очередной проверкой в мясной магазин : работник торговли должен вызывать жалость
. Поэтому говорить какие мы бедные это национальный вид спорта.
Это не я считаю.
Это объективные показатели.
э
ВВП как общий так и на душу населения, уровень зарплат и доходов, структура расходов населения, неконкурентность производств,потребление энергии, неравномерность распределения богатств, сбережения на счетах, уровень и качество автомобилизации и так далее.
Все эти показатели ( и ещё целая куча других) доказывают что Украина не просто страна с беднейшим населением в Европе. Но ещё и то что уровень бедности с годами ничуть не снижается.
А вы и дальше можете пересчитывать 20-летние фольцвагены и 30-летние ауди у друзей и знакомых. и считать что живете в процветающей стране.
Только с объективной реальностью общей жизни украинского народа это будет иметь мало общего.
У моих друзей и знакомых как правило тачки до 5 лет. С возрастом от 5 и дальше у их сотрудников. Поэтому прибедняемся дальше и стонем как у нас всё плохо.
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Ratatui
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Додано: Чет 01 жов, 2020 07:46
Ratatui написав: Shram написав:
ВВП как общий так и на душу населения, уровень зарплат и доходов, структура расходов населения, неконкурентность производств,потребление энергии, неравномерность распределения богатств, сбережения на счетах, уровень и качество автомобилизации и так далее.
Все эти показатели ( и ещё целая куча других) доказывают что Украина не просто страна с беднейшим населением в Европе. Но ещё и то что уровень бедности с годами ничуть не снижается.
А вы и дальше можете пересчитывать 20-летние фольцвагены и 30-летние ауди у друзей и знакомых. и считать что живете в процветающей стране.
Только с объективной реальностью общей жизни украинского народа это будет иметь мало общего.
У моих друзей и знакомых как правило тачки до 5 лет. С возрастом от 5 и дальше у их сотрудников. Поэтому прибедняемся дальше и стонем как у нас всё плохо.
Я рад за вас и ваших друзей.
А у друзей Ахметова или Порошенко, я уверен, тачки вообще новые и очень дорогие.
Но ваше субьективное видение и ваш круг общения - это не есть вся страна.
А объективные показатели я привел выше, и они убедительно доказывают очевидные для всех вещи - Украина наибеднейшая страна среди своих соседей, да и в целом в Европе.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:35
Shram написав: Ratatui написав: Shram написав:
ВВП как общий так и на душу населения, уровень зарплат и доходов, структура расходов населения, неконкурентность производств,потребление энергии, неравномерность распределения богатств, сбережения на счетах, уровень и качество автомобилизации и так далее.
Все эти показатели ( и ещё целая куча других) доказывают что Украина не просто страна с беднейшим населением в Европе. Но ещё и то что уровень бедности с годами ничуть не снижается.
А вы и дальше можете пересчитывать 20-летние фольцвагены и 30-летние ауди у друзей и знакомых. и считать что живете в процветающей стране.
Только с объективной реальностью общей жизни украинского народа это будет иметь мало общего.
У моих друзей и знакомых как правило тачки до 5 лет. С возрастом от 5 и дальше у их сотрудников. Поэтому прибедняемся дальше и стонем как у нас всё плохо.
Я рад за вас и ваших друзей.
А у друзей Ахметова или Порошенко, я уверен, тачки вообще новые и очень дорогие.
Но ваше субьективное видение и ваш круг общения - это не есть вся страна.
А объективные показатели я привел выше, и они убедительно доказывают очевидные для всех вещи - Украина наибеднейшая страна среди своих соседей, да и в целом в Европе.
Не читайте советских газет, а тем более непонятную статистику непонятно кем написанную. А выйдите на улицу(только не в Кировограде или чём то подобном) откройте глаза и посмотрите на дорогу и вы увидите много интересного и даже новые машины в хорошем количестве.
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Ratatui
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:12
Ratatui написав: Shram написав:
Я рад за вас и ваших друзей.
А у друзей Ахметова или Порошенко, я уверен, тачки вообще новые и очень дорогие.
Но ваше субьективное видение и ваш круг общения - это не есть вся страна.
А объективные показатели я привел выше, и они убедительно доказывают очевидные для всех вещи - Украина наибеднейшая страна среди своих соседей, да и в целом в Европе.
Не читайте советских газет, а тем более непонятную статистику непонятно кем написанную. А выйдите на улицу(только не в Кировограде или чём то подобном
) откройте глаза и посмотрите на дорогу и вы увидите много интересного и даже новые машины в хорошем количестве.
А что Кировоград не Украина?
Там не украинцы живут?
Или для вашего удобства Украина это только пара городов-миллиоников и Киев?
А остальное "что-то подобное" - пыль под ногами?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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