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Бідність торкнеться
майже половини українців

Бідність торкнеться майже половини українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:06

Shram и что толку от средней температуры по больнице?
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:38

  omb написав:Shram и что толку от средней температуры по больнице?


Это не средняя по больнице.
Не стоит путать.
Совсем другие показатели.
Что-то вроде: в стране Х на 1000 человек 100 больных раком, а в стране У на 1000 человек 300 больных раком.
Вопрос - в какой стране здоровее население?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:46

  Ratatui написав:Shram Вам бы стихи писать. Но если вы не из Кировограда(Кропивницкого) где советский автопром преобладает над немецким то картина гораздо радужнее. Хотя судя по количеству проблем у вас на дороге которые вы описали Кировоград возможно будет для вас как для некоторых Люксембург. Но то такое. Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.

На Серебрянной миле живете?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:04

Re: Бідність торкнеться майже половини українців

Сфоткайте товарищам бессарабку в Киеве :) Конечно там скорее всего не будет 20-30 летних ауди и фв, но, судя по всему, вы сильно удивитесь.
BIGor написав:
  Ratatui написав:Shram Вам бы стихи писать. Но если вы не из Кировограда(Кропивницкого) где советский автопром преобладает над немецким то картина гораздо радужнее. Хотя судя по количеству проблем у вас на дороге которые вы описали Кировоград возможно будет для вас как для некоторых Люксембург. Но то такое. Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.

На Серебрянной миле живете?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:21

  Shram написав:
  Ratatui написав: Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.

Как говорил в своё время один майор ОБХСС приходя с очередной проверкой в мясной магазин : работник торговли должен вызывать жалость :lol: . Поэтому говорить какие мы бедные это национальный вид спорта.


Это не я считаю.
Это объективные показатели.
э
ВВП как общий так и на душу населения, уровень зарплат и доходов, структура расходов населения, неконкурентность производств,потребление энергии, неравномерность распределения богатств, сбережения на счетах, уровень и качество автомобилизации и так далее.
Все эти показатели ( и ещё целая куча других) доказывают что Украина не просто страна с беднейшим населением в Европе. Но ещё и то что уровень бедности с годами ничуть не снижается.

А вы и дальше можете пересчитывать 20-летние фольцвагены и 30-летние ауди у друзей и знакомых. и считать что живете в процветающей стране.
Только с объективной реальностью общей жизни украинского народа это будет иметь мало общего.


У моих друзей и знакомых как правило тачки до 5 лет. С возрастом от 5 и дальше у их сотрудников. Поэтому прибедняемся дальше и стонем как у нас всё плохо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 07:46

  Ratatui написав:
  Shram написав:
ВВП как общий так и на душу населения, уровень зарплат и доходов, структура расходов населения, неконкурентность производств,потребление энергии, неравномерность распределения богатств, сбережения на счетах, уровень и качество автомобилизации и так далее.
Все эти показатели ( и ещё целая куча других) доказывают что Украина не просто страна с беднейшим населением в Европе. Но ещё и то что уровень бедности с годами ничуть не снижается.

А вы и дальше можете пересчитывать 20-летние фольцвагены и 30-летние ауди у друзей и знакомых. и считать что живете в процветающей стране.
Только с объективной реальностью общей жизни украинского народа это будет иметь мало общего.


У моих друзей и знакомых как правило тачки до 5 лет. С возрастом от 5 и дальше у их сотрудников. Поэтому прибедняемся дальше и стонем как у нас всё плохо.


Я рад за вас и ваших друзей.
А у друзей Ахметова или Порошенко, я уверен, тачки вообще новые и очень дорогие.
Но ваше субьективное видение и ваш круг общения - это не есть вся страна.

А объективные показатели я привел выше, и они убедительно доказывают очевидные для всех вещи - Украина наибеднейшая страна среди своих соседей, да и в целом в Европе.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:35

  Shram написав:
  Ratatui написав:
  Shram написав:
ВВП как общий так и на душу населения, уровень зарплат и доходов, структура расходов населения, неконкурентность производств,потребление энергии, неравномерность распределения богатств, сбережения на счетах, уровень и качество автомобилизации и так далее.
Все эти показатели ( и ещё целая куча других) доказывают что Украина не просто страна с беднейшим населением в Европе. Но ещё и то что уровень бедности с годами ничуть не снижается.

А вы и дальше можете пересчитывать 20-летние фольцвагены и 30-летние ауди у друзей и знакомых. и считать что живете в процветающей стране.
Только с объективной реальностью общей жизни украинского народа это будет иметь мало общего.


У моих друзей и знакомых как правило тачки до 5 лет. С возрастом от 5 и дальше у их сотрудников. Поэтому прибедняемся дальше и стонем как у нас всё плохо.


Я рад за вас и ваших друзей.
А у друзей Ахметова или Порошенко, я уверен, тачки вообще новые и очень дорогие.
Но ваше субьективное видение и ваш круг общения - это не есть вся страна.

А объективные показатели я привел выше, и они убедительно доказывают очевидные для всех вещи - Украина наибеднейшая страна среди своих соседей, да и в целом в Европе.


Не читайте советских газет, а тем более непонятную статистику непонятно кем написанную. А выйдите на улицу(только не в Кировограде или чём то подобном) откройте глаза и посмотрите на дорогу и вы увидите много интересного и даже новые машины в хорошем количестве.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:12

  Ratatui написав:
  Shram написав:
Я рад за вас и ваших друзей.
А у друзей Ахметова или Порошенко, я уверен, тачки вообще новые и очень дорогие.
Но ваше субьективное видение и ваш круг общения - это не есть вся страна.

А объективные показатели я привел выше, и они убедительно доказывают очевидные для всех вещи - Украина наибеднейшая страна среди своих соседей, да и в целом в Европе.


Не читайте советских газет, а тем более непонятную статистику непонятно кем написанную. А выйдите на улицу(только не в Кировограде или чём то подобном) откройте глаза и посмотрите на дорогу и вы увидите много интересного и даже новые машины в хорошем количестве.


А что Кировоград не Украина?
Там не украинцы живут?
Или для вашего удобства Украина это только пара городов-миллиоников и Киев?
А остальное "что-то подобное" - пыль под ногами?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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