Бідність торкнеться майже половини українців

Додано: Суб 10 жов, 2020 00:15

Shram написав: Ratatui написав: Shram



Вы ещё как кастрюлеголовые спросите чей Крым. Так вот такого захолустья как Кировоград или Херсон ещё поискать надо. Но это уже другая история. Кстати украинцы живут не только в Кировограде, но и Чикаго, Торонто и не поверите даже Москве. Вы ещё как кастрюлеголовые спросите чей Крым. Так вот такого захолустья как Кировоград или Херсон ещё поискать надо. Но это уже другая история. Кстати украинцы живут не только в Кировограде, но и Чикаго, Торонто и не поверите даже Москве.



Представляете, и Кировоград, и Херсон, и Николаев и прочие "захолостья" являются частью Украины. А вот Торонто или Москва - нет.

Удивительно да?



А потому когда вы говорите о "шикарном" автопарке украинцев, но предлагаете при этом не учитывать "захолустья" то вы выглядите, мягко говоря, как лживый манипулятор.

А кроме того, получается для вас есть украинцы первого сорта - жители Киева, и третьего - жители Херсона, например.



И ещё, в статистике по России учтены и Москва, и деревня Николаевка на Камчатке.

В статистике по Белоруссии - и Минск, и хутор Дальний Угол.

В статистике по Польше - и Варшава, и село Край Света.

Так и в украинской статистике будут учитываться и Киев и Херсон.



И по всей этой статистике видно, что несмотря на то что вокруг Ratatui-я сплошь лишь феррари с ягуарами, но в стране Украина автопарк старый, дешевый и количественно в разы уступающий соседним странам. Представляете, и Кировоград, и Херсон, и Николаев и прочие "захолостья" являются частью Украины. А вот Торонто или Москва - нет.Удивительно да?А потому когда вы говорите о "шикарном" автопарке украинцев, но предлагаете при этом не учитывать "захолустья" то вы выглядите, мягко говоря, как лживый манипулятор.А кроме того, получается для вас есть украинцы первого сорта - жители Киева, и третьего - жители Херсона, например.И ещё, в статистике по России учтены и Москва, и деревня Николаевка на Камчатке.В статистике по Белоруссии - и Минск, и хутор Дальний Угол.В статистике по Польше - и Варшава, и село Край Света.Так и в украинской статистике будут учитываться и Киев и Херсон.И по всей этой статистике видно, что несмотря на то что вокруг Ratatui-я сплошь лишь феррари с ягуарами, но в стране Украина автопарк старый, дешевый и количественно в разы уступающий соседним странам.

Это вы слепой манипулятор который пытается прикинутся сиротой и знает точно,что статистика официальная в Украине полное дерьмо так как процетов 70 экономики в тени. а каждый второй если не первый получает зп доплату в конверте как нардепы за голосование. А если вы хотите сказать . что все украинцы равны то это полная хрень. Здесь давно касты как в Индии . Утверждая другое значит прятать голову в песок как с воросом о проституции. Проституток кругом толпы, а по статистике в Украине её нет. По статистике боевые гранаты у населения отсутствуют, а не по статистике у каждого 10 хулигана она точно есть. По статистике в бедной стране за 9 месяцев не покупают 5 400 электрокаровкоторым отроду 4 года, причём электрокары покупают как правило либо тёлкам сосулькам, либо 2й или 3й машиной в семью чтобы муттер могла киндеров в школу возить и на шопинг ездить пока папка бабло рубит.А вы и дальше плачьте и читайте статистику.И да Кировоград и Херсон полное захолустье. Для сравненья можете взять Винницу и Хмельницкий и почувствуйте разницу.