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Бідність торкнеться
майже половини українців

Бідність торкнеться майже половини українців
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:15

  Shram написав:
  Ratatui написав:Shram

Вы ещё как кастрюлеголовые спросите чей Крым. Так вот такого захолустья как Кировоград или Херсон ещё поискать надо. Но это уже другая история. Кстати украинцы живут не только в Кировограде, но и Чикаго, Торонто и не поверите даже Москве.


Представляете, и Кировоград, и Херсон, и Николаев и прочие "захолостья" являются частью Украины. А вот Торонто или Москва - нет.
Удивительно да?

А потому когда вы говорите о "шикарном" автопарке украинцев, но предлагаете при этом не учитывать "захолустья" то вы выглядите, мягко говоря, как лживый манипулятор.
А кроме того, получается для вас есть украинцы первого сорта - жители Киева, и третьего - жители Херсона, например.

И ещё, в статистике по России учтены и Москва, и деревня Николаевка на Камчатке.
В статистике по Белоруссии - и Минск, и хутор Дальний Угол.
В статистике по Польше - и Варшава, и село Край Света.
Так и в украинской статистике будут учитываться и Киев и Херсон.

И по всей этой статистике видно, что несмотря на то что вокруг Ratatui-я сплошь лишь феррари с ягуарами, но в стране Украина автопарк старый, дешевый и количественно в разы уступающий соседним странам.


Это вы слепой манипулятор который пытается прикинутся сиротой и знает точно,что статистика официальная в Украине полное дерьмо так как процетов 70 экономики в тени. а каждый второй если не первый получает зп доплату в конверте как нардепы за голосование. А если вы хотите сказать . что все украинцы равны то это полная хрень. Здесь давно касты как в Индии . Утверждая другое значит прятать голову в песок как с воросом о проституции. Проституток кругом толпы, а по статистике в Украине её нет. По статистике боевые гранаты у населения отсутствуют, а не по статистике у каждого 10 хулигана она точно есть. По статистике в бедной стране за 9 месяцев не покупают 5 400 электрокаров https://ukrautoprom.com.ua/popyt-na-ele ... -vidsotkiv которым отроду 4 года, причём электрокары покупают как правило либо тёлкам сосулькам, либо 2й или 3й машиной в семью чтобы муттер могла киндеров в школу возить и на шопинг ездить пока папка бабло рубит.
А вы и дальше плачьте и читайте статистику.

И да Кировоград и Херсон полное захолустье. Для сравненья можете взять Винницу и Хмельницкий и почувствуйте разницу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:30

Re: Бідність торкнеться майже половини українців

  Ratatui написав:И да Кировоград и Херсон полное захолустье. Для сравненья можете взять Винницу и Хмельницкий и почувствуйте разницу.
хмель ничем не лучше Кировограда, разве что вокзал в 3 раза больше. Вот Тернополь да...это уровень. Но при совке он был намного ухоженее и красивее. Ещё Каменец красивый, а 95% увы захолустье, даже Одесса захолустье (кроме б.фонтана совиньона) чего стоят дворики на молдаванке 18й век в плохом смысле. Помпезный некогда центр с падающими балконами не видел ремонтов с 1й мировой войны.
верю в евро... по 1,4
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