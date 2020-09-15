Але деяке підвищення заплановано на наступний рік.
Дивися повний текст Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:58
Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто.
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:07
Re: Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варт
Ой, таки слава Богу, перші правдиві слова з початку передвиборчих перегонів!
Таки не пройшло і 1.5 роки! Дякуємо за правду!
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