Але деяке підвищення заплановано на наступний рік.
Дивися повний текст Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:58
Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто.
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:07
Re: Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варт
Ой, таки слава Богу, перші правдиві слова з початку передвиборчих перегонів!
Таки не пройшло і 1.5 роки! Дякуємо за правду!
Додано: Нед 20 вер, 2020 17:30
Ну как-бы не странно: 30 лет голосовать за гречку, куриной лапой, разрушая страну, а потом ждать высоких пенсий. Что посеешь- то и пожнешь.
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:47
Дивно чути від людей які в кращому разі платять по 500 грн в місяць в ПФ але потім мріють про європейський розмір пенсій
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:54
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:56
А был выбор? Ворюги все время балотировались, других туда никто не пускал. Последний раз выбор был, когда надо было выбрать Черновола, а не кравчука.
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