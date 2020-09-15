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Зеленський: пенсій європейського
рівня очікувати не варто

Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:58

Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто

Пропонуємо до обговорення:
Але деяке підвищення заплановано на наступний рік.

Дивися повний текст Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:07

Re: Зеленський: пенсій європейського рівня очікувати не варт

Ой, таки слава Богу, перші правдиві слова з початку передвиборчих перегонів!
Таки не пройшло і 1.5 роки! Дякуємо за правду!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:43

кінець епохи бідності так сказатб
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:30

Ну как-бы не странно: 30 лет голосовать за гречку, куриной лапой, разрушая страну, а потом ждать высоких пенсий. Что посеешь- то и пожнешь.
dramiel87
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:47

Дивно чути від людей які в кращому разі платять по 500 грн в місяць в ПФ але потім мріють про європейський розмір пенсій
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:54

  Ukrainian написав:Дивно чути від людей які в кращому разі платять по 500 грн в місяць в ПФ але потім мріють про європейський розмір пенсій

500 гривен? Это с какой зп? Ну, судьям зато по 50 штук пенсии и больше.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:56

  dramiel87 написав:Ну как-бы не странно: 30 лет голосовать за гречку, куриной лапой, разрушая страну, а потом ждать высоких пенсий. Что посеешь- то и пожнешь.

А был выбор? Ворюги все время балотировались, других туда никто не пускал. Последний раз выбор был, когда надо было выбрать Черновола, а не кравчука.
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