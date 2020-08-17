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Mercedes-Benz представив
електричну водневу вантажівку...

Mercedes-Benz представив електричну водневу вантажівку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:13

Mercedes-Benz представив електричну водневу вантажівку...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автогігант Daimler представив новий вантажний автомобіль, що працює на водні.

Дивися повний текст Mercedes-Benz представив електричну водневу вантажівку GenH2 (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:13

Нормальный грузовик а не тот гробик на колесах , что в соседнем посте от украинского разработчика....
Джон
 
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