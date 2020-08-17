Німецький автогігант Daimler представив новий вантажний автомобіль, що працює на водні.
Дивися повний текст Mercedes-Benz представив електричну водневу вантажівку GenH2 (фото, відео).
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Додано: Нед 20 вер, 2020 13:13
Mercedes-Benz представив електричну водневу вантажівку...
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Дивися повний текст Mercedes-Benz представив електричну водневу вантажівку GenH2 (фото, відео).
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:13
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