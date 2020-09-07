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Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати...
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Додано: Нед 20 вер, 2020 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Кількість порожніх квартир, які здаються на Манхеттені (Нью-Йорк, США) потроїлася порівняно з 2019 роком і досягла 15 тисяч. Власники готові навіть здавати житло безкоштовно, аби знайти мешканців.
Дивися повний текст Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати безкоштовно
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R2
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Додано: Нед 20 вер, 2020 13:43
Ну как бы не совсем так :) Никто там не хочет жить не из-за короны, а потому что состоятельные люди не хотят жить в состоянии когда за окном происходит эта папуасия с протестными движениями антифа..
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fithost
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:05
Манхеттен дуже різний. У деяких місцях, напр. у верхньому Манхеттені, багато соціального житла для бідних, і жити там не дуже комфортно.
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NetSerpent
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