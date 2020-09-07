RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через коронакризу квартири на
Манхеттені почали здавати...

Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:43

Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість порожніх квартир, які здаються на Манхеттені (Нью-Йорк, США) потроїлася порівняно з 2019 роком і досягла 15 тисяч. Власники готові навіть здавати житло безкоштовно, аби знайти мешканців.

Дивися повний текст Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати безкоштовно.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:43

Ну как бы не совсем так :) Никто там не хочет жить не из-за короны, а потому что состоятельные люди не хотят жить в состоянии когда за окном происходит эта папуасия с протестными движениями антифа..
fithost
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:05

Манхеттен дуже різний. У деяких місцях, напр. у верхньому Манхеттені, багато соціального житла для бідних, і жити там не дуже комфортно.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 24.05.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці розбирають квартири в передмісті Києва. Скоро... 1, 2
R2 » Нед 13 вер, 2020 12:01
10 890
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 10:33
sal
Гроші ПриватБанку: НАБУ відкрило справу через рішення...
R2 » Вів 08 вер, 2020 17:21
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 17:21
mapamapa
Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в... 1, 2
R2 » Пон 07 вер, 2020 09:58
19 1237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 08:18
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.