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В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:39
Пропонуємо до обговорення:
Перевірити чинність посвідчення водія, відкриті категорії та іншу інформацію можна прямо на сайті Головного сервісного центру МВС.
Дивися повний текст В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень водія
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Додано: Нед 20 вер, 2020 14:39
А до 2013-го?
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