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В Україні запустили онлайн
сервіс з перевірки посвідчень...

В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:39

В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень...

Пропонуємо до обговорення:
Перевірити чинність посвідчення водія, відкриті категорії та іншу інформацію можна прямо на сайті Головного сервісного центру МВС.

Дивися повний текст В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень водія.
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А до 2013-го?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:45

  sergnemo68 написав:А до 2013-го?

У меня еще те, что в ламинате. Нафига такой сервис если не все проверяется?
Зе-Чмо
p_a_l
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