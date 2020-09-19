Перевірити чинність посвідчення водія, відкриті категорії та іншу інформацію можна прямо на сайті Головного сервісного центру МВС.
Дивися повний текст В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень водія.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 14:39
В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень водія.
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:45
У меня еще те, что в ламинате. Нафига такой сервис если не все проверяется?
Зе-Чмо
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