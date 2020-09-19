Перевірити чинність посвідчення водія, відкриті категорії та іншу інформацію можна прямо на сайті Головного сервісного центру МВС.
Дивися повний текст В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень водія.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 14:39
В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень водія.
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:45
У меня еще те, что в ламинате. Нафига такой сервис если не все проверяется?
Зе-Чмо
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:02
Re: В Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень
Внезапно спустя пол года после запуска Дии появился сервис без которого запуск Дии был безсмысленным....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:11
заменил в сентябре 2014-го,до сих пор в Дию фото не тянет-пишет нема в реестре)) Недавно только ФИО подтянуло,ну и код на днях
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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